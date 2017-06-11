中職》林樺慶撐過首局亂流 本季第2勝到手

林樺慶。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕林樺慶相隔逾1個月再次先發，撐過第1局的亂流後，靠打線火力支援，拿下本季第2勝，雖然因為抽筋提前退場，幸好沒有大礙。

林樺慶投5.2局挨8安失4分，有4安、3分發生在第1局，猿隊總教練洪一中表示，林樺慶這場直球死死的、沒尾勁，投完1局上接受教練建議，改變投球策略以變化球為主，效果很不錯，「之前他狀況好的時候，光直球就很會跑。」他說。

林樺慶前幾次表定先發都因雨延賽，被隊友封為「雨神」，他指出，賽前看天空陰陰的，多少有點擔心，幸好順利開賽，「雖然中間還是下雨了，但我已經下去了，不關我的事喔！」他笑說。

鑒於前2場牛棚消耗很大，林樺慶想盡量拉長局數，本想至少投完6局，卻因右腿抽筋提前退場，「可能是天氣悶熱，汗留太多，因為已經2出局，我很想投完，教練怕我再投會拉到，決定直接換掉。」他說。