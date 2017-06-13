世大運》開閉幕節目公布 音樂才子王力宏、歌姬A-LIN開場
2017/06/13 11:02
〔記者卓佳萍／台北報導〕2017台北世大運門票今天開始販售，組委會早上也在記者會公布，開閉幕節目細節，開幕由總策畫涂建國規劃，開幕典禮預計8月19日晚間7點於台北田徑場登場，表演分三階段，流行音樂陣容將由「音樂才子」王力宏、天生歌姬A-LIN等，融合流行與藝術元素。
開幕典禮陣容聚集近千名舞蹈、表演相關系所學生，跨界打造全新表演組合，包含世界現代舞團瑪莎葛蘭姆前首席舞者簡珮如、首位進軍太陽劇團的張逸軍，以及國際小提琴大賽的常勝軍曾宇謙，流行音樂陣容包含王力宏、A-LIN，台灣首支原住民樂團BOXING等。
閉幕式則將以音樂、節奏打造一場華麗的搖滾之夜，由創意導演葛大中、創意總監李明道領軍，鍾興民、黃韻玲擔任音樂總監，歌手陣容有徐佳瑩、家家、紀曉君、滅火器樂團等，搭配想像力破表的大道具演出。
王力宏。（資料照，記者林正堃攝）
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