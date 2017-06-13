NBA》勇騎衝突變親親 球員笑翻：一定有親到（影音）

〔體育中心／綜合報導〕騎士T.湯普森（Tristan Thompson）與勇士魏斯特（David West）上半場發生衝突時，兩人靠得太近，嘴巴疑似親到對方，引起推特上網友們的熱議。

老鷹球員韓福瑞斯（Kris Humphries）就笑說，他們一定有親到；湖人小南斯（Larry Nance Jr.）也笑翻，表示已經等不及看到要看到網友們的惡搞了。

慢動作：

Just looking for someone to kiss me the way David west kisses Tristan Thompson #NBAFinals pic.twitter.com/HykUzp8u80 — theandrewtobin （@theandrewtobin） 2017年6月13日

網友笑稱魏斯特跟卡黛珊間接接吻。（取自推特）

衝突變成KISS CAM。（取自推特）