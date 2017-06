NBA》勇騎衝突變親親 球員笑翻：一定有親到（影音）

〔體育中心/綜合報導〕騎士T.湯普森(Tristan Thompson)與勇士魏斯特(David West)上半場發生衝突時,兩人靠得太近,嘴巴疑似親到對方,引起推特上網友們的熱議。

老鷹球員韓福瑞斯(Kris Humphries)就笑說,他們一定有親到;湖人小南斯(Larry Nance Jr.)也笑翻,表示已經等不及看到要看到網友們的惡搞了。

慢動作:

Just looking for someone to kiss me the way David west kisses Tristan Thompson #NBAFinals pic.twitter.com/HykUzp8u80