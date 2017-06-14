中職》統一獅變形金剛派對 週六邀大黃蜂開球

統一獅本週將舉行變形金剛棒球派對活動。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅本週末將舉行變形金剛棒球派對活動，週六與中信兄弟進行精彩象獅大戰，當天統一獅全體教練團及選手將化身柯博文，穿著變形金剛柯博文盔甲球衣出賽外，也特別安排大黃蜂擔任開球嘉賓。

獅隊表示，當天特別邀請變形金剛主角柯博文蒞臨台南棒球場，預計將於下午15點40分與統一獅傑尼獅蘇智傑一同舉辦拍照見面會活動，當天變形金剛柯博文見面會活動，限額40位，凡當日至統一獅萊恩酷商品部單筆消費滿千即可獲得本次柯博文見面會號碼牌，限額排隊發放，換完為止。

另外，獅隊推出變形金剛棒球派對也推出一系列周邊商品，其中包括變形金剛主題球衣，推出傑尼獅陳傑憲、蘇智傑、重炮猛獅陳鏞基、鄭鎧文球員號碼款式及無號碼款式。

獅隊說，這次系列商品也特別開發變形金剛棒球帽，其中包括全封式及後扣式兩款，主要設計以本次系列LOGO中的「L」字型為主題，背面也電繡博派圖騰，並搭配變形金剛經典字句「NO SACRIFICE, NO VICTORY.」電繡於帽字內。

另外，為了回饋球迷進場為統一獅加油，週六也特別推出變形金剛棒球巴士存錢筒加價購活動，凡持當日比賽門票均可排隊限量加價200元，即可獲得超值精美變形金剛棒球巴士存錢筒（原價380元），限量100組，每人每次排隊限購四組，售完為止。

獅隊表示，這次變形金剛棒球派對系列，推出球衣、球帽、紀念球、T恤、存錢筒及加油棒，限量販售，歡迎球迷一起來收藏最特別的變形金剛棒球派對商品。

大黃蜂。（球團提供）

柯博文。（球團提供）

變形金剛主題球衣。（球團提供）

博派圖騰TEE恤。（球團提供）