MLB》道奇新秀出頭天 考慮參加全壘打大賽
2017/06/16 10:24
道奇新秀貝林格考慮參加全壘打大賽。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕不讓美聯的洋基新秀賈吉（Aaron Judge）專美於前，隸屬國聯的道奇菜鳥外野手貝林格（Cody Bellinger）近日表現突出，也獲得許多關注。近日貝林格更表示，會考慮參加今年的全壘打大賽。
21歲的貝林格今年4月25日在大聯盟首次亮相，目前出賽47場比賽就已轟出18支全壘打，在聯盟中排名第3。而亮眼表現也讓他成為7月份全壘打大賽的候選人之一，對此這位年輕新秀表示，會考慮看看。
而貝林格的父親也曾在大聯盟待過4年，因此貝林格考慮要找父親一同搭檔參加全壘打大賽。「我想那會很酷，我爸在我人生中總是一直投球給我，他是很好的牛棚投手，所以我會好好考慮。」
道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也很支持貝林格參加全壘打大賽，「對某些人來說這是一生一次的機會，但對貝林格來說，第一年就能參加明星賽或是全壘打大賽，並在球迷中獲得肯定，我認為那會很棒。」
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