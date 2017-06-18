MLB》「急凍俠追逐賽」爆紅 高登：我能跑贏他（影音）
2017/06/18 13:50
馬林魚高登。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士最新吉祥物「急凍俠」近來引起外界關注，他會在中場時與球迷進行追逐賽，而他驚人的速度，令外界對他印象深刻。而近日馬林魚作客亞特蘭大展開三連戰，二壘手高登 （Dee Gordon）就認為，自己一定能跑贏急凍俠。
高登本季已完成24次盜壘，在聯盟中排名第2，目前生涯共累計241次盜壘，讓他以快腿聞名。而高登今被問到與急凍俠賽跑，認為誰會贏？高登馬上信心滿滿的表示，自己一定能勝過急凍俠：「他昨天輸得很慘，而且我不會讓一個叫急凍俠的人擊敗我。」
馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）也被問到相同問題，不過他語帶保留，「這很難說，我不知道，那距離很長，但我不認為高登需要去做這樣的事。」
急凍俠與球迷進行追逐賽
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