MLB》生涯首轟獻父親 德葛隆8局失1分感性摘勝（影音）
2017/06/19 10:11
〔體育中心／綜合報導〕今天適逢美國父親節，大都會新王牌德葛隆（Jacob deGrom）在父親及兒子場邊助陣下繳本季代表作，主投8局只失1分還扛大聯盟生涯首轟，率大都會以5：1力退國民，德葛隆摘下本季個人第6勝。
德葛隆於去年迎接第一個孩子出生，父親與1歲兒子今天都到場為他加油。延續上回完投摘勝霸氣，德葛隆此役再度主宰投手丘，先發8局送出6K僅失1分，打擊表現也十分搶眼，3局下率先上場打擊，打第一球直接扛出中外野大牆，大聯盟生涯首轟是一支追平陽春砲。
德葛隆賽後笑說自己非常幸運，當時不知道球已經出去了還奮力跑壘，大學時期擔任游擊手的他是位打擊好手，大聯盟生涯累積打擊率有2成水準。德葛隆透露最近借用了隊長萊特（David Wright）的球棒，打趣表示是支「觸擊專用棒」，今天一揮就炸裂，要將這支大聯盟生涯首轟獻給父親。
德葛隆喜迎大聯盟生涯首轟。（USA Today Sports）
大都會總教練柯林斯（Terry Collins）在賽後大讚德葛隆的出色表現，直言德葛隆帶領整支球隊。官網則說在哈維（Matt Harvey）及辛德加德（Noah Syndergaard）兩大強投相繼落難後，德葛隆儼然成為大都會的新王牌。
前大都會重砲墨菲（Daniel Murphy）今於9局上擊出二壘安打，本季29場對上老東家的比賽都有安打演出。
德葛隆投打俱佳摘勝。（USA Today Sports）
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