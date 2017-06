MLB》生涯首轟獻父親 德葛隆8局失1分感性摘勝（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕今天適逢美國父親節,大都會新王牌德葛隆(Jacob deGrom)在父親及兒子場邊助陣下繳本季代表作,主投8局只失1分還扛大聯盟生涯首轟,率大都會以5:1力退國民,德葛隆摘下本季個人第6勝。

德葛隆於去年迎接第一個孩子出生,父親與1歲兒子今天都到場為他加油。延續上回完投摘勝霸氣,德葛隆此役再度主宰投手丘,先發8局送出6K僅失1分,打擊表現也十分搶眼,3局下率先上場打擊,打第一球直接扛出中外野大牆,大聯盟生涯首轟是一支追平陽春砲。

德葛隆賽後笑說自己非常幸運,當時不知道球已經出去了還奮力跑壘,大學時期擔任游擊手的他是位打擊好手,大聯盟生涯累積打擊率有2成水準。德葛隆透露最近借用了隊長萊特(David Wright)的球棒,打趣表示是支「觸擊專用棒」,今天一揮就炸裂,要將這支大聯盟生涯首轟獻給父親。

大都會總教練柯林斯(Terry Collins)在賽後大讚德葛隆的出色表現,直言德葛隆帶領整支球隊。官網則說在哈維(Matt Harvey)及辛德加德(Noah Syndergaard)兩大強投相繼落難後,德葛隆儼然成為大都會的新王牌。

前大都會重砲墨菲(Daniel Murphy)今於9局上擊出二壘安打,本季29場對上老東家的比賽都有安打演出。

