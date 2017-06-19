MLB》父親節、母親節都開轟 聯盟讚邵薩好兒子（影音）

Steven Souza Jr. is a good son. #FathersDay MLB ⚾（@mlb）分享的貼文 於 2017 年 6月 月 18 1:55下午 PDT 張貼

〔體育中心／綜合報導〕光芒今作客老虎，外野手邵薩（Steven Souza Jr.）在3局上轟出生涯的第一支滿貫砲，一舉灌下4分，他在母親節當天敲出大號3分砲，大聯盟官方社群媒體上傳了邵薩開轟的影片，稱讚邵薩「是個好兒子」。

今天是美國的父親節，邵薩的滿貫砲助光芒大幅領先6分，最後以9：1拿下二連勝；而母親節那天他在9局上轟出三分砲，助光芒在單局灌下7分，最後以11：2大勝紅襪。大聯盟也在官方社群媒體整理出邵薩在母親節、父親節開轟的影片，還下了註解稱讚邵薩「是個好兒子」。

賽後邵薩表示：「今天真的很酷！在母親節敲出全壘打送給媽媽，父親節也敲一支送給爸爸吉兒子。」光芒教練凱許（Kevin Cash）也逗趣說道：「他一定很愛他爸媽。」

邵薩（右）在父親節及母親節都有好表現。（法新社）