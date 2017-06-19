網球》網球名人堂球星想執教 壞小子基里奧斯：做夢吧

基里奧斯今年法網次輪就出局。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕網球名人堂球星麥肯羅（John McEnroe）日前提出讓自己「兼職」世界排名20的澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）的教練，而壞小子僅簡潔有力地回應一句「作夢吧」，直接拒絕麥肯羅的提議。

麥肯羅曾表示自己有時不理解基里奧斯的脾氣，也數次批評他的心理素質，但同時對他的天賦讚賞有加，並提出建議讓自己擔任基里奧斯的教練，卻僅得到基里奧斯冷淡的回應「作夢吧」。

2014年溫網基里奧斯以外卡身分在16強擊敗第2種子納達爾（Rafael Nadal）一戰成名，目前22歲的他有長達約兩年的時間沒有教練，經過今年上半季的低潮後上個月才與退役的法國好手格羅讓（Sébastien Grosjean）合作，目前正在備戰溫網前哨戰之一的皇后草地賽，今晚將在首輪面對美國選手楊格（Donald Young）。

而現年58歲的麥肯羅（John McEnroe）最高排名為單、雙打同時世界第1，曾拿下7座大滿貫桂冠，並入選網球名人堂，此外，麥肯羅年輕時也以性格火爆聞名，與現在的基里奧斯有幾分相似。