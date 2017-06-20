MLB》曹錦輝不拚回大聯盟 最後一季留難堪紀錄
2017/06/20 10:01
〔體育中心／綜合報導〕曹錦輝昨天宣布引退，不打算拚回大聯盟，他在大聯盟的最後一個球季留下一項不怎麼好看的道奇隊史紀錄。
曹錦輝去年重返大聯盟，首場比賽後援1局無失分，但第二場對教士卻投出一場難堪比賽，他在延長賽第11局2：2平手登板，面對首打席被敲安後，一連抓下2個出局數，本來以為要安全下庄，最後竟然連投3次保送，直接以再見保送將勝利拱手讓給對手。
連3次保送直接輸掉比賽，當時就連總教練羅伯斯都有點驚訝，賽後直言這種輸法從來沒有見過。隔天，曹錦輝就傳右手三頭肌拉傷，隨後在傷兵名單一路待到球季結束。
曹錦輝不僅以錯愕的球賽作為生涯最終戰，最後一季也以1.2局，沒有三振，外帶3次保送，成為1969年達爾文（Bobby Darwin）之後、單季無三振而投出最多保送的道奇投手。
單季無三振而投出最多保送的道奇投手。（取自BR）
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