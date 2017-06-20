籃球》205公分曾祥鈞不打台灣白隊？ 原因曝光！
2017/06/20 14:14
〔記者林岳甫／台北報導〕台灣男籃培訓隊將在22日前往澳洲移地訓練，今晚總教練周俊三會與籃協選訓小組開會，確認移訓名單，據了解，輔仁大學205公分中鋒曾祥鈞將進入國家一軍培訓隊並隨隊至澳洲訓練，也是近年最年輕的一軍培訓成員。
8月才要滿19歲的曾祥鈞屬大器晚成的球員，他高中只在HBL乙級穀保家商，但身高從國中的189公分飆至現在的205公分，去年即破天荒入選U18亞青國手，外傳他這回會隨台灣男籃去澳洲國家一軍培訓成員。不過，台灣男籃總教練周俊三今表示，一切尚未定案，晚間會與籃協開會，再宣布移地訓練名單。
另外，世大運培訓隊在7月15日開打的瓊斯盃搖身變成台灣白隊，12人名單有後衛為旅美好手陳盈駿，搭配UBA明道大學林明毅、健行科大劉人豪及SBL台啤隊的李愷諺，前鋒健行科大簡祐哲、黃泓翰與SBL金酒蘇奕晉、台啤黃聰翰與台銀范士恩，中鋒有轉戰璞園的陳冠全、UBA義守大學溫立煌及醒吾科大謝育政，這份名單僅屬瓊斯盃專用，屆時世大運最終名單還會視情況調整。
曾祥鈞。（資料照，記者陳志曲攝）
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