NBA》未來巨星當「豪」隊友 美媒大讚籃網交易案

羅培茲被送到湖人。（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕籃網今天做出重磅交易，將當家中鋒羅培茲（Brook Lopez）送到湖人，換回潛力後衛羅素（D'Angelo Russell），多家美國媒體也在交易完成後做出分析，大多給予籃網這次操作正面評價。

籃網在交易中送出羅培茲與今年的第27順位選秀權，換得中鋒莫茲戈夫（Timofey Mozgov）以及羅素。羅培茲28歲正值生涯顛峰，上季場均20.5分、5.4籃板、1.7阻攻；莫茲戈夫30歲，去年與湖人簽下4年6400萬美元的肥約，但場均只有7.4分、4.9籃板的貢獻；羅素前年以探花之姿加入湖人，被視為潛力後衛，上季平均有15.6分、4.8助攻的表現。

ESPN作家Kevin Pelto將籃網這次的操作評為A-，他指出雖然羅素年輕又賦潛力，但防守態度恐怕是籃網未來需要擔心的部分，不過他的進攻BPM（Box Plus Minus）卻可排在歷史前25名，仍值得籃網期待。

羅素（右）有機會成為球星。（USA Today Sports）

運動畫刊作家Ben Golliver則給予籃網A的高度評價，他指出當一支球隊的戰績低迷，最好的操作就是吃爛約來換取潛力新秀或高順位選秀權，因此籃網這次的操作可說是重建教科書，雖然籃網無法選中波爾（Lonzo Ball）、佛爾茲（Markelle Fultz）等超級新秀，但網羅21歲的羅素，仍是不錯的選擇，加上總教練亞特金森擅長激發年輕球員潛力，羅素有機會在籃網展現爆炸性的成長。

Sporting News作家Sam Vecenie也認為籃網總經理馬克斯（Sean Marks）做得非常好，給予A的高度評價，他表示籃網在累積年輕資本的操作上，要比過去幾年送走選秀權要來的成功，去年在第20順位選中潛力後衛雷佛特（Caris Levert），今年又換來潛力新星羅素，加上透過莫茲戈夫的合約來填補薪資下限，算是相當不錯的成果。