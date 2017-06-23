MLB》連2年入選明星賽 主戰捕手竟遭DFA
2017/06/23 08:45
瓦格特（右）連2年入選明星賽，今天卻被球隊指定讓渡。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕前2年都入選明星賽的捕手瓦格特（Stephen Vogt），今卻遭運動家隊指定讓渡（DFA）。瓦格特暗示，他會選擇進入自由市場找尋續留大聯盟的機會，而非回到小聯盟。
32歲的瓦格特前2個球季繳出32轟127打點，打擊率0.256，雙雙入選明星賽，本季卻從面臨大低潮，出賽54場，打擊率僅0.217，外帶4轟20打點，原本是球隊主戰捕手的他，被迫和費格里（Josh Phegley）共享上場時間，最後被DFA。
瓦格特坦言，上場時間減少，讓他感受到運動家已經做好沒有他的準備，「這對我妻子打擊會很大，我們喜歡奧克蘭，也建立許多關係。」
運動家隊DFA瓦格特，從3A再叫上捕手麥斯威爾（Bruce Maxwell），預計會接任主戰捕手的位置，他本季在運動家僅出賽9場，打擊率0.211；在3A則有打擊率0.286，2轟的表現。
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