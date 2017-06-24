NBA》B.羅培茲改當湖人 籃網回顧影片感謝他的付出（影音）
2017/06/24 12:41
#ThankYouBrook for your contributions to the team and the borough over the years pic.twitter.com/BYM6hyCNXn— Brooklyn Nets （@BrooklynNets） 2017年6月23日
〔體育中心／綜合報導〕籃網中鋒B.羅培茲（Brook Lopez）日前遭交易至湖人，為了感謝B.羅培茲對籃網的貢獻，球隊也特別剪輯了一支影片，回顧這9年來的精彩畫面，讓不少球迷直呼感動。
籃網官方推特今天放上一張照片及影片為感謝B.羅培茲這些年來的貢獻，照片中記載了他9年來的成績，影片更記錄了場上的精采畫面，球隊也在推特上寫下「謝謝你Brook，感謝你這些年為球隊的貢獻。」
籃網日前送走B.羅培茲與首輪第27順位選秀權，並向湖人換來羅素（D'Angelo Russell）與莫茲戈夫（Timofey Mozgov）。
B.羅培茲自2008年加入籃網，並在該年球季獲選最佳新秀陣容，2013年時也入選東區明星隊，他同時也是隊史得分王，生涯繳出場均18.6分、7.1籃板的成績，B.羅培茲離隊後，也宣告與林書豪的「布魯克林」連線拆夥。
B.羅培茲。（資料照，美聯社）
籃網為表達對B.羅培茲的感謝，特別製作圖片及影片。（取自籃網推特）
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