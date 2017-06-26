MLB》客場橫掃印地安人甜蜜復仇 雙城重返美中王座（影音）

〔體育中心／綜合報導〕雙城今續訪印地安人問鼎分區王座，王牌桑塔納（Ervin Santana）先發6局力保未失分，卡斯楚（Jason Castro）關鍵二壘打揮別近日低潮，雙城以4：0擊敗印地安人完成系列戰橫掃，上演甜蜜復仇重回美聯中區龍頭。

雙城上週在自家主場遭印地安人橫掃，四戰全敗讓出分區王座，王牌桑塔納無緣登板。這回踢館克里夫蘭，桑塔納成功捍衛投手丘助隊奪勝，主投6局雖挨9安，但關鍵時刻屢屢化險為夷未失分，在隊友火力適時支援下拿到本季第10勝。

王牌桑塔納先發6局無失分摘勝。（美聯社）

雙城總教練莫里托（Paul Molitor）認為，本次系列賽場場都是硬戰，投手群狀況百出，但關鍵時刻能及時發威。開路先鋒多齊爾（Brian Dozier）則說，上週在主場被橫掃讓球隊蒙羞，今天復仇成功重回第一意義重大，但不會滿足於此。

印地安人本次系列賽23次得點圈有人打擊機會僅敲1安，留下30個殘壘成為落敗關鍵，此役主投5.2局挨9安掉4分的先發湯姆林（Josh Tomlin）表示，被雙城橫掃令人失望，球隊有機會拉開勝差卻沒能把握、反在主場遭對方予取予求。

雙城卡斯楚此役4支2包辦3分打點，兩支二壘打幫助球隊取勝，也終結近11打數無安打小低潮。雙城今天贏球後重返美聯中區第一，暫時領先印地安人0.5場勝差，明將造訪波士頓與紅襪展開四連戰。

卡斯楚貢獻3打點終止低潮。（USA Today Sports）

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