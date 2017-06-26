NBA》今夏準備獵人頭 籃網放掉防守悍將

麥克丹尼爾斯（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國媒體《The Vertical》記者Shams Charania今天爆料，表示籃網將不對搖擺人麥克丹尼爾斯（KJ McDaniels）執行球隊選項，今夏他將重回自由球員市場找工作。

年僅23歲的麥克丹尼爾斯防守功力頗受好評，籃網上季僅花7萬5000美元就從火箭得到他，共為籃網出賽20場，繳出平均6.3分、3.6籃板的成績單，但他下季年薪將達350萬美元，是籃網選擇不續約的原因。

今年暑假，籃網預計將對自由市場上多名球員展開追求，傳波特（Otto Porter）、卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、英格斯（Joe Ingles）等受限制自由球員都已名列籃網的待購清單。

去年籃網在自由市場上灑錢仍錯失T.強森（Tyler Johnson）、克拉布（Allen Crabbe）、蒙提尤納斯（Donatas Motiejunas）等人的補強，儘管今年的薪資空間多達3400萬美元，但能否為球隊完成補強仍有待觀察。

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