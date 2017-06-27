MLB》生涯首打席就敲安！ 林子偉寫台灣最速紀錄（影音）
2017/06/27 07:46
〔記者龔乃玠／綜合報導〕紅襪隊台灣野手林子偉擔任先發9棒三壘，他在第2局上場打擊，生涯首打席就擊出生涯首安，成為大聯盟史上第8名擊出安打的台灣球員。
過去在大聯盟擊出安打的台灣球員有胡金龍、郭泓志、林哲瑄、曹錦輝、陳金鋒、王建民與陳偉殷，先前最快擊出安打的是胡金龍，僅花2打數，最晚的是陳偉殷52打數。
林子偉25日升上大聯盟，當天9局下擔任代跑出場；26日8局上替補守三壘，有3次守備機會；今天紅襪在芬威球場迎戰來訪的雙城，林子偉迎接生涯首場先發，擔任9棒先發三壘手。
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林子偉敲生涯首安。（取自MLB.TV）
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