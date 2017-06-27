MLB》林子偉強心臟！關鍵守備讓王牌大讚（影音）
2017/06/27 09:33
〔體育中心／綜合報導〕紅襪隊台灣野手林子偉今在2局下擊出生涯首安，7局上又在雙城攻占一二壘有人之際，策動「5-4-3」雙殺打，幫助紅襪王牌塞爾守住勝投，也讓塞爾在休息室大讚。
林子偉今在1局上就有守備機會，滾地球穩穩傳向一壘刺殺多齊爾（Brian Dozier），到7局前都沒有守備機會。7局上，雙城1出局攻占一二壘，紅襪換下王牌塞爾，改由漢柏利（Heath Hembree）接手，他讓吉梅內茲（Chris Gimenez）擊出三壘滾地球，林子偉展現強心臟，策動漂亮的「5-4-3」雙殺打，化解危機。
林子偉完成雙殺後，塞爾在休息室非常高興，他先發6.1局，被敲4支安打，狂飆9次三振，僅掉1分，保有勝投資格。
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