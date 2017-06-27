MLB》光芒送走2潛力新秀 換來胡智為首K苦主
2017/06/27 08:30
海克瓦利亞轉戰光芒。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕光芒今天和馬林魚啟動交易，以2名小聯盟球員李伊（Braxton Lee）和右投手克拉克（Ethan Clark）換來游擊手海克瓦利亞（Adeiny Hechavarria）。
光芒本季原先預定的先發游擊手是達菲（Matt Duffy），但他動完左腳跟手術後仍未回歸，只能由貝克漢（Tim Beckham）頂替，雖然打擊率0.278、10轟、31打點的表現還不錯，但237次守備機會發生9次失誤，只能透過交易找幫手。
海克瓦利亞是守備見長的游擊手，曾兩度入圍國聯金手套最終決選，不過自從5月10日就因為腹斜肌拉傷進入傷兵名單，至今還沒復出。本季僅出賽20場，打擊三圍是0.277／0.288／0.385。有趣的是，他是胡智為生涯首K的苦主。
光芒送走的李伊，本季在2A繳出打擊率0.318，外帶2轟12盜；右投克拉克則是在1A出賽12場，戰績3勝2敗，防禦率3.11。
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