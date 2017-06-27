網球》納達爾目標不是球王 溫布頓看好費德爾
2017/06/27 11:10
費德爾（左）、納達爾（右）。（資料照，路透社）
〔體育中心／綜合報導〕西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）日前出席西班牙馬優卡公開賽的記者會，透露自己訓練了整整一周，但還沒有回到最佳狀況。被記者問到溫布頓公開賽看好誰時，納達爾說費德爾（Roger Federer）有機會再度奪冠。
「我不得不大量訓練。」納達爾說，「目前的水準還不足以讓我放鬆在溫網比賽。我將前往倫敦訓練7天，在那裡參加2場表演賽，希望會有所幫助。我已經2年沒在草地出賽，我會看自己是否能回到一定水準以上。」
談到近幾年在溫網的成績時，納達爾補充：「2014年，我進入第4輪，那是我自2011年以後的最佳戰績。因為膝蓋出了問題，2012年與2013年，我打得都很糟。2015年，儘管膝蓋好一些了，但我還是打得很差。去年，我在溫網開打前手腕受傷。對我來說做好準備是很重要的，今年贏得前2輪比賽是我的目標。」
記者問到今年誰是溫網的奪冠熱門時，納達爾表示費德爾有機會：「在他的職業生涯裡，他在草地賽事贏得非常多冠軍。」最後，納達爾為自己總結：「回到世界排名第一、年終賽奪冠，都不是我的首要任務，我的首要任務是打得像上半年一樣好。」
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