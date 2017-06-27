日職Live》陽岱鋼首打席保送上壘 大引砲轟巨人軍

2017/06/27 17:41
球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
巨人 0 0 0 0 1
養樂多 0 1 1 1 0

第二局

2上，養樂多先發投手由規讓該局首棒打者麥基擊出右外野飛球遭接殺，下一棒陽岱鋼選到四壞球保送上壘，不過村田修一和辻東倫都擊出外野飛球遭接殺，兩隊仍以0：0平手

2下，大引啟次從巨人先發投手田口麗斗手中擊出陽春砲，本季第5轟出爐，養樂多先馳得點。

陽岱鋼今日表現：

 

AB

H

BB

SB

K

R

HR

AVG

陽岱鋼

 0 0 1 0 0 0

0

 0.255

AB：打數 H：安打 BB：保送 SB：盜壘 K：三振 R：得分 HR：全壘打AVG：打擊率

先發打序

巨人

棒次

養樂多

長野久義 

1

坂口智隆

立岡宗一郎

2

上田剛史

坂本勇人

3

山田哲人

麥基

4

雄平

陽岱鋼

5

格林

村田修一

6

大引啟次

辻東倫

7

藤井亮太

小林誠司 

 8

西田明央

田口麗斗

9

由規

田口麗斗

先發投手

由規

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