日職Live》陽岱鋼首打席保送上壘 大引砲轟巨人軍

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 巨人 0 0 0 0 1 養樂多 0 1 1 1 0

第二局

2上，養樂多先發投手由規讓該局首棒打者麥基擊出右外野飛球遭接殺，下一棒陽岱鋼選到四壞球保送上壘，不過村田修一和辻東倫都擊出外野飛球遭接殺，兩隊仍以0：0平手。

2下，大引啟次從巨人先發投手田口麗斗手中擊出陽春砲，本季第5轟出爐，養樂多先馳得點。

陽岱鋼今日表現：

AB H BB SB K R HR AVG 陽岱鋼 0 0 1 0 0 0 0 0.255 AB：打數 H：安打 BB：保送 SB：盜壘 K：三振 R：得分 HR：全壘打AVG：打擊率

先發打序

巨人 棒次 養樂多 長野久義 1 坂口智隆 立岡宗一郎 2 上田剛史 坂本勇人 3 山田哲人 麥基 4 雄平 陽岱鋼 5 格林 村田修一 6 大引啟次 辻東倫 7 藤井亮太 小林誠司 8 西田明央 田口麗斗 9 由規 田口麗斗 先發投手 由規

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