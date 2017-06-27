日職Live》陽岱鋼首打席保送上壘 大引砲轟巨人軍
2017/06/27 17:41
|球隊
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|R
|H
|E
|巨人
|0
|0
|0
|0
|1
|養樂多
|0
|1
|1
|1
|0
第二局
2上，養樂多先發投手由規讓該局首棒打者麥基擊出右外野飛球遭接殺，下一棒陽岱鋼選到四壞球保送上壘，不過村田修一和辻東倫都擊出外野飛球遭接殺，兩隊仍以0：0平手。
2下，大引啟次從巨人先發投手田口麗斗手中擊出陽春砲，本季第5轟出爐，養樂多先馳得點。
陽岱鋼今日表現：
|
|
AB
|
H
|
BB
|
SB
|
K
|
R
|
HR
|
AVG
|
陽岱鋼
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|
0
|
0.255
|
AB：打數 H：安打 BB：保送 SB：盜壘 K：三振 R：得分 HR：全壘打AVG：打擊率
先發打序
|
巨人
|
棒次
|
養樂多
|
長野久義
|
1
|
坂口智隆
|
立岡宗一郎
|
2
|
上田剛史
|
坂本勇人
|
3
|
山田哲人
|
麥基
|
4
|
雄平
|
陽岱鋼
|
5
|
格林
|
村田修一
|
6
|
大引啟次
|
辻東倫
|
7
|
藤井亮太
|
小林誠司
|8
|
西田明央
|
田口麗斗
|
9
|
由規
|
田口麗斗
|
先發投手
|
由規
相關新聞
- 日職》41歲老將松井稼頭央代打安 助樂天戰平歐力士（影音）
- 日職》打擊就是開強振 柳田悠岐豪邁揮棒讓網友讚賞（影音）
- 日職》明星賽球迷票選公布 軟銀強打柳田悠岐奪人氣王
- 日職》兩度扳平都靠他 高橋監督大讚陽岱鋼
- 日職Live》陽岱鋼開轟兩度打回追平分 石川再見安退中日
推薦新聞
-
羽球》周天成拍下大馬選手 台北賽首輪開胡2017/06/27 17:48
-
日職Live》陽岱鋼首打席保送上壘 大引砲轟巨人軍2017/06/27 17:41
-
網球》法網決賽失利 哈勒普想再挑戰球后寶座2017/06/27 14:50
-
今日MLB戰績2017/06/27 13:49
-
MLB》查普曼驚險守成 洋基菜鳥好投摘勝2017/06/27 13:25