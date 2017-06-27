羽球》周天成拍下大馬選手 台北賽首輪開胡

周天成首輪輕鬆取勝晉級32強。（記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕男單衛冕軍、台灣希望周天成今天在首輪面對馬來西亞戴毓倫，終場以21：14、21：8，順利挺進32強，朝衛冕邁進。

64籤男單會內賽今天登場，頭號種子周天成今天在首輪面對世界排名388名的戴毓倫，兩人首度交手，小天首輪第一局以21：14拿下，次局換邊則遭遇小亂流，一度3：5落後，後來靠著強力扣殺球，一步步要回領先，第一次技術暫停後，比賽沒有懸念，小天強勢收下比賽勝利。

周天成首輪輕鬆取勝晉級32強。（記者林正堃攝）

周天成首輪輕鬆取勝晉級32強。（記者林正堃攝）

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