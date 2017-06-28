MLB》貝爾崔生涯第450轟 遊騎兵逆轉印地安人（影音）
2017/06/28 11:11
〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵今作客克里夫蘭，靠著投手群的壓制以及三壘手貝爾崔（Adrian Beltre）在第9局的陽春砲，遊騎兵逆轉勝印地安人，終場比分2：1獲勝。
遊騎兵全場僅被敲出3支安打，投手們的表現功不可沒。先發羅斯（Tyson Ross）主投6局被敲2安，但在第2局時，羅斯先保送拉米瑞茲（Jose Ramirez），之後拉米瑞茲就靠著盜壘與隊友的安打上壘得分，是遊騎兵唯一失掉的1分。
後續接替的雷克勒（Jose Leclerc）和凱拉（Keone Kela）都各投1局，雷克勒丟出2次三振，凱拉也有1次三振，兩人都未被敲安，守住戰局。最後遊騎兵換上終結者布希（Matt Bush）結束比賽，布希也拿下本季第10次救援點。
遊騎兵本場得分都是全壘打，在第5局時先由奇里諾斯（Robinson Chirinos）開轟追平比分，之後到了9局上，貝爾崔再轟出一支陽春砲，助球隊獲勝。
而這支陽春砲是貝爾崔生涯第450支全壘打，這也讓他成為繼天使重砲普侯斯（Albert Pujols）及老虎卡布雷拉（Miguel Cabrera）後，第3位完成450支全壘打創舉的現役球員。
貝爾崔在9局上轟出陽春砲。（美聯社）
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