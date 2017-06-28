日職Live》陽岱鋼吞三振 巨人幸運安打追回2分

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 巨人 0 0 0 0 0 2 2 4 0 養樂多 1 0 0 3 0 4 5 1

第六局

巨人九棒二壘手山本泰寬敲出安打，連續2棒出局後坂本勇人選到保送形成2人在壘，洋砲麥基敲出中外野幸運安打送回2分，巨人追成2：4落後。陽岱鋼則遭到星知彌三振，形成第3個出局。

第四局

4下

巨人先發投手大竹寬遇亂流，遭養樂多3支適時安打狙擊打下3分，最後只完成4局投球就被換下場，加上首局被雄平敲出的全壘打，共失4分都是責失，防禦率上升到5.03。

4上

陽岱鋼再度登場，與星知彌纏鬥多達7球，最後敲出右外野飛球出局，仍是巨人隊中唯一敲出安打的球員。

第二局

今日擔任先發第五棒的陽岱鋼，在第2局首度上場打擊，在1人出局的情況下敲出中間方向滾地安打，隨後又靠養樂多先發投手星知彌投出四壞，站上二壘，不過巨人第8棒捕手小林誠司敲出飛球形成3出局。

先發名單

巨人

1.長野久義 右外野

2.立岡宗一郎 左外野

3.坂本勇人 游擊手

4.Casey McGehee 三壘手

5.陽岱鋼 中外野

6.村田修一 一壘手

7.辻東倫 二壘手

8.小林誠司 捕手

9.大竹寛 投手

養樂多

1.坂口智隆 左外野

2.上田剛史 中外野

3.山田哲人 二壘手

4.雄平 右外野

5.Dean Green 一壘

6.大引啓次 游擊手

7.藤井亮太 三壘手

8.西田明央 捕手

9.星知彌 投手

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