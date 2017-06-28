中職》鍾承祐二軍開轟敲四安 林晨樺、黃勝雄均掉分
2017/06/28 23:25
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo強打鍾承祐今天在二軍繳出單場5支4、3分打點的成績，幫助Lamigo二軍以8：5擊敗富邦二軍。
Lamigo二軍今天全場掃出18支安打，除鍾承祐外還有陳雁風、郭永維、翁克堯、董子浩、葉竹軒共5人敲出雙安，讓富邦二軍換上5名投手輪番上陣，其中黃勝雄與林晨樺各中繼1局分別丟2分與1分，表現不盡理想。
Lamigo二軍先發銳主投5局只掉3分，飆出5次三振，防禦率小降至5.70，老將林英傑寶刀未老救援2局無失分送出2K拿下中繼點，勝投則由投1局失2分的葉文淇拿下。
Lamigo二軍先發投手銳主投5局失3分。（記者黃志源攝）
Lamigo二軍跑者陳雁風在一壘遭富邦二軍投手牽制出局 ，（記者黃志源攝）
富邦投手黃勝雄今再度二軍中繼投球失2分。（記者黃志源攝）
富邦投手林晨樺今二軍中繼投球失1分。（記者黃志源攝）
鍾承祐今天單場4安，還敲出一發全壘打。（記者黃志源攝）
Lamigo二軍打者董子浩4打數擊出3安打。（記者黃志源攝）
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