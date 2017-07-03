MLB Live》林子偉敲突襲短打上壘 紅襪 5：1 藍鳥

2017/07/03 02:28

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

紅襪

1

1

0

3

 

 

 

 

 

5

8

1

藍鳥

0

1

0

 

 

 

 

 

 

1

1

0

第四局

4局上，林子偉突襲短打，成功上到壘包，接著下棒的馬瑞洛（Deven Marrero）也突襲短打上壘，紅襪貝茲再轟出三分砲。

第三

3局下，藍鳥巴尼（Darwin Barney）擊出飛球，但紅襪左外野手班尼泰迪（Andrew Benintendi）發生失誤，巴尼上到二壘，下棒包提斯塔（Jose Bautista）獲保送，藍鳥無人出局攻占一、二壘，但馬丁（Russell Martin）擊出飛球出局，唐納森（Josh Donaldson）打出雙殺打，藍鳥留下殘壘。

第二局

2局下，藍鳥史摩克（Justin Smoak）安打，摩拉雷斯（Kendrys Morales）獲保送，杜洛威斯基（Troy Tulowitzki）飛球出局，但二壘跑者上到三壘，皮爾斯（Steve Pearce）擊出高飛犧牲打，藍鳥追回1分。

2局上，1出局，林子偉敲出三壘安打，也是他個人的第二支三壘安打。2出局後，貝茲（Mookie Betts）擊出安打，林子偉跑回來得分。

影片請見：貝茲敲安讓林子偉回來得分

第一局

1局上，佩卓亞（Dustin Pedroia）、莫爾蘭（Mitch Moreland）獲得保送，H.拉米瑞茲 （Hanley Ramirez）敲出帶有1分打點的安打，紅襪先馳得點。

賽前

林子偉休息一天後，今天（3日）凌晨１點客場對藍鳥再度獲得先發機會，打第八棒守游擊，藍鳥派右投的畢亞基尼先發，紅襪則派左投波梅蘭茲出賽，希望能在系列戰橫掃藍鳥，

紅襪

棒次

藍鳥

M Betts        RF

1

J Bautista    RF

A Benintendi    LF

2

R Martin     C

D Pedroia      2B

3

J Donaldson  3B

M Moreland    1B

4

J Smoak     1B

H Ramirez      DH

5

K Morales   DH

J Bradley Jr.     CF

6

T Tulowitzki  SS

C Vazquez       C

7

S Pearce     LF

林子偉          SS

8

K Pillar      CF

D. Marrero     3B

9

D Barney    2B

Drew Pomeranz

先發投手

Joe Biagini

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.