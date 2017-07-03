MLB Live》林子偉敲突襲短打上壘 紅襪 5：1 藍鳥
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第四局
4局上，林子偉突襲短打，成功上到壘包，接著下棒的馬瑞洛（Deven Marrero）也突襲短打上壘，紅襪貝茲再轟出三分砲。
第三局
3局下，藍鳥巴尼（Darwin Barney）擊出飛球，但紅襪左外野手班尼泰迪（Andrew Benintendi）發生失誤，巴尼上到二壘，下棒包提斯塔（Jose Bautista）獲保送，藍鳥無人出局攻占一、二壘，但馬丁（Russell Martin）擊出飛球出局，唐納森（Josh Donaldson）打出雙殺打，藍鳥留下殘壘。
第二局
2局下，藍鳥史摩克（Justin Smoak）安打，摩拉雷斯（Kendrys Morales）獲保送，杜洛威斯基（Troy Tulowitzki）飛球出局，但二壘跑者上到三壘，皮爾斯（Steve Pearce）擊出高飛犧牲打，藍鳥追回1分。
2局上，1出局，林子偉敲出三壘安打，也是他個人的第二支三壘安打。2出局後，貝茲（Mookie Betts）擊出安打，林子偉跑回來得分。
影片請見：貝茲敲安讓林子偉回來得分
第一局
1局上，佩卓亞（Dustin Pedroia）、莫爾蘭（Mitch Moreland）獲得保送，H.拉米瑞茲 （Hanley Ramirez）敲出帶有1分打點的安打，紅襪先馳得點。
賽前
林子偉休息一天後，今天（3日）凌晨１點客場對藍鳥再度獲得先發機會，打第八棒守游擊，藍鳥派右投的畢亞基尼先發，紅襪則派左投波梅蘭茲出賽，希望能在系列戰橫掃藍鳥，
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紅襪
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棒次
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藍鳥
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M Betts RF
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1
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J Bautista RF
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A Benintendi LF
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2
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R Martin C
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D Pedroia 2B
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3
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J Donaldson 3B
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M Moreland 1B
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4
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J Smoak 1B
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H Ramirez DH
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5
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K Morales DH
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J Bradley Jr. CF
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6
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T Tulowitzki SS
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C Vazquez C
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7
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S Pearce LF
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林子偉 SS
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8
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K Pillar CF
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D. Marrero 3B
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9
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D Barney 2B
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Drew Pomeranz
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先發投手
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Joe Biagini
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