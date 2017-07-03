MLB Live》林子偉敲突襲短打上壘 紅襪 5：1 藍鳥

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 紅襪 1 1 0 3 5 8 1 藍鳥 0 1 0 1 1 0

第四局

4局上，林子偉突襲短打，成功上到壘包，接著下棒的馬瑞洛（Deven Marrero）也突襲短打上壘，紅襪貝茲再轟出三分砲。

第三局

3局下，藍鳥巴尼（Darwin Barney）擊出飛球，但紅襪左外野手班尼泰迪（Andrew Benintendi）發生失誤，巴尼上到二壘，下棒包提斯塔（Jose Bautista）獲保送，藍鳥無人出局攻占一、二壘，但馬丁（Russell Martin）擊出飛球出局，唐納森（Josh Donaldson）打出雙殺打，藍鳥留下殘壘。

第二局

2局下，藍鳥史摩克（Justin Smoak）安打，摩拉雷斯（Kendrys Morales）獲保送，杜洛威斯基（Troy Tulowitzki）飛球出局，但二壘跑者上到三壘，皮爾斯（Steve Pearce）擊出高飛犧牲打，藍鳥追回1分。

2局上，1出局，林子偉敲出三壘安打，也是他個人的第二支三壘安打。2出局後，貝茲（Mookie Betts）擊出安打，林子偉跑回來得分。

影片請見：貝茲敲安讓林子偉回來得分

第一局

1局上，佩卓亞（Dustin Pedroia）、莫爾蘭（Mitch Moreland）獲得保送，H.拉米瑞茲 （Hanley Ramirez）敲出帶有1分打點的安打，紅襪先馳得點。

賽前

林子偉休息一天後，今天（3日）凌晨１點客場對藍鳥再度獲得先發機會，打第八棒守游擊，藍鳥派右投的畢亞基尼先發，紅襪則派左投波梅蘭茲出賽，希望能在系列戰橫掃藍鳥，

紅襪 棒次 藍鳥 M Betts RF 1 J Bautista RF A Benintendi LF 2 R Martin C D Pedroia 2B 3 J Donaldson 3B M Moreland 1B 4 J Smoak 1B H Ramirez DH 5 K Morales DH J Bradley Jr. CF 6 T Tulowitzki SS C Vazquez C 7 S Pearce LF 林子偉 SS 8 K Pillar CF D. Marrero 3B 9 D Barney 2B Drew Pomeranz 先發投手 Joe Biagini

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