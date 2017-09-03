MLB》達比修改左打敲本季首安 卻投出轉隊最糟一役

達比修有改用左打，敲出一支內野安打上壘。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇與教士雙重賽第2場由日籍投手達比修有先發，達比修在4局上擊出本季首安，但投球表現不理想，僅投了最短3局失5分退場，道奇後段比賽趕不上大幅差距，2：7吞下單日2敗。

投打習慣為右投右打的達比修，去年TJ術後復出，基於保護右肘，今天首次改以左打上打擊區，2局上首打席遭到三振，第4局敲出內野安打，本季10打席第一支安打出爐，也是大聯盟生涯第4安。

打擊有建樹，達比修今天的投球內容卻繳出不及格的成績。3局下道奇還以2：1領先，達比修先是被阿蘇耶（Carlos Asuaje）陽春砲追平，還沒即時回神，又是連續3支安打掉分，自己再投出保送堆壘，希瑟（Matt Szczur）帶有2分打點二壘打擴大領先。才用2K結束已失4分形成傷害的半局，4局下續投又是保送和安打，沒解決任何人次被換下場。

達比修主投3局，用球數即達88球，被打8安（1轟），狂失5分，交出5K和3保送，投出旅美生涯最短一役，也是自傷兵名單歸隊後的2連敗。7月底才從遊騎兵轉隊，達比修不忘透過遊騎兵球團捐助10萬美元給哈維颶風救災。

達比修有投出生涯最短3局。（USA Today）