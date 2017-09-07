美網》世界球后換人當 穆大美人無緣8強照接桂冠

穆古魯莎榮膺西班牙史上第2位女網世界球后。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕捷克頭號種子普利絲可娃（Karolina Pliskova）美網女單8強止步，反而讓無緣前8的西班牙美女穆古魯莎（Garbine Muguruza）撿便宜，老早輸球照樣接下世界球后頭銜，也是該國女網史上第2人。

美國傳奇老將小威廉絲（Serena Williams）生小孩休兵，讓職業女網群雌並起，本屆美網多達8人有機會角逐球后，最被看好的羅馬尼亞哈勒普（Simona Halep）先遭爆冷，初登場就不敵俄國外卡莎拉波娃（MariaSharapova），之後爭奪全球第1的領先集團不斷縮減，最終只剩下普利絲可娃、穆古魯莎、烏克蘭絲維托莉娜（Elina Svitolina）三強鼎立，結果無緣8強的穆古魯莎非常強運，拜競爭者先後輸球所賜，意外成為WTA史上第24位世界球后。

下月才滿24歲的穆古魯莎，也擁有委內瑞拉的熱情南美血統，182公分身高搭配酒窩甜美笑容，人氣越來越旺，她也分別在去年法網、今年溫布頓女單封后，坐擁雙料大滿貫冠軍。如今趁著女網亂局，穆大美女更意外接下1995年同胞前輩桑琪絲（Arantxa Sanchez Vicario）的桂冠，榮膺西國史上第2位女網世界球后。