2017 台北世大運

MLB》「法官」菜鳥年達陣40轟！ 大聯盟史上僅2人做到（影音）

2017/09/11 10:06

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今作客德州開堂炸裂，單場雙響達陣單季40轟，成為繼麥奎爾（Mark McGwire）之後，大聯盟史上第二位在菜鳥球季就扛40轟的球員，洋基全場狂掃18安含4轟，終場以16：7大勝遊騎兵。

下半季火力急凍的法官，8月單月全壘打產量僅3轟，本月至今8戰累積2轟，昨對遊騎兵3支0中斷連5場安打後，今於三連戰最終戰回溫開轟，連兩打席擊出陽春砲，單季個人第40、41轟同場出爐，成為自1987年運動家的麥奎爾後，大聯盟史上第2位於菜鳥年達陣40轟的球員。

此役之前法官已獲107次保送，刷新大聯盟自1901年以來的菜鳥單季紀錄，今再獲1保送續寫新頁，單場雙響除了比肩強打麥奎爾、超越運動家戴維斯（Khris Davis）暫居美聯全壘打王，也讓法官成為洋基隊史第5位在25歲球季結束前、單季曾破40轟的球員，前4位達陣的前輩都是名人堂成員。

25歲達陣單季40轟的洋基球員：

Mickey Mantle （1956）　24歲　單季52轟

Joe DiMaggio （1937）　22歲　單季46轟

Lou Gehrig （1927）　　24歲　單季47轟

Babe Ruth （1920）　 25歲　單季54轟

Aaron Judge（2017）　25歲　目前41轟

法官雙響達陣菜鳥年40轟。（美聯社）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.