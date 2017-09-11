MLB》「法官」菜鳥年達陣40轟！ 大聯盟史上僅2人做到（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今作客德州開堂炸裂，單場雙響達陣單季40轟，成為繼麥奎爾（Mark McGwire）之後，大聯盟史上第二位在菜鳥球季就扛40轟的球員，洋基全場狂掃18安含4轟，終場以16：7大勝遊騎兵。

下半季火力急凍的法官，8月單月全壘打產量僅3轟，本月至今8戰累積2轟，昨對遊騎兵3支0中斷連5場安打後，今於三連戰最終戰回溫開轟，連兩打席擊出陽春砲，單季個人第40、41轟同場出爐，成為自1987年運動家的麥奎爾後，大聯盟史上第2位於菜鳥年達陣40轟的球員。

此役之前法官已獲107次保送，刷新大聯盟自1901年以來的菜鳥單季紀錄，今再獲1保送續寫新頁，單場雙響除了比肩強打麥奎爾、超越運動家戴維斯（Khris Davis）暫居美聯全壘打王，也讓法官成為洋基隊史第5位在25歲球季結束前、單季曾破40轟的球員，前4位達陣的前輩都是名人堂成員。

25歲達陣單季40轟的洋基球員：

Mickey Mantle （1956） 24歲 單季52轟

Joe DiMaggio （1937） 22歲 單季46轟

Lou Gehrig （1927） 24歲 單季47轟

Babe Ruth （1920） 25歲 單季54轟

Aaron Judge（2017） 25歲 目前41轟

法官雙響達陣菜鳥年40轟。（美聯社）