中職》關鍵改判後擊出勝利打點 高國輝自認狀況仍不好

〔記者林宥辰／高雄報導〕富邦悍將今晚迎戰中信兄弟，傷癒復出首戰的高國輝就有機會為球隊建功，5局下一次關鍵改判後，高國輝把握機會擊出帶有1分打點二壘安打，幫助富邦超前，終場富邦4:2贏球。

5局下一出局一壘有人，陳品捷擊出二壘方向滾地球，兄弟選擇先封殺二壘，球傳至一壘時陳品捷已上壘，一壘審林金達第一時間認定陳品捷出局、雙殺成立，富邦提出抗議後改判，形成兩出局一壘有人，隨後上場的高國輝擊出中右外野方向深遠安打，一壘上的陳品捷直闖本壘得分，一舉幫助富邦超前。

高國揮建功前，前兩打數都遭三振，他說，今天兄弟洋投銳力的變化球角度很好，前幾次都壓低球路，他鎖定對方外角直球，正好對方失投進他要的位置。

不過，高國輝自認以復出第一場的整體狀況來說，進步空間還很大，就連揮出安打當下也感覺不太順暢，賽前就擔心表現不好，前兩次也的確沒打好，幸虧關鍵時刻彌補回來。

富邦悍將打者高國輝在５局下擊出中外野１分打點二壘安打，將比數超前，一掃前２打席遭三振陰霾，高國輝即向球迷致意。（記者黃志源攝）

富邦悍將先發投手林政賢。（記者黃志源攝）

富邦悍將打者高國輝在５局下擊出中外野１分打點二壘安打，將比數超前，一掃前２打席遭三振陰霾，高國輝即向球迷致意。（記者黃志源攝）