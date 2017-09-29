公益電玩接力賽今夜登場 百位知名實況主「打GAME」做公益

[1]亞洲首創公益電玩接力賽「WeGamersLove」將於今晚開始長達32小時電玩遊戲直播活動。（擷取自WeGamersLove官網）

〔記者陳耀宗／台北報導〕玩遊戲、也能做公益，亞洲首創公益電玩接力賽「WeGamersLove」將於今（29）晚開始長達32小時電玩遊戲直播活動，將會有百位知名實況主一同線上打遊戲同樂，同時也號召網友在直播過程中贊助「斗內」，除可獲得遊戲週邊產品及抽獎機會外，贊助金額也將捐給公益團體，目前正在線上觀賞的觀眾已經超過萬人。

[2]為期三日的WeGamersLove今晚展開。（擷取自Twitch）

為期三天的公益電玩接力賽首日電玩項目從晚上8點開始直到隔日凌晨2點，依序是快打旋風V、英雄聯盟歡樂場及絕地求生，包括快打旋風V電競選手「五股石油王」、現為實況主的前英雄聯盟選手BeBE、Gear、Toyz、丁特等人都將親上直播玩遊戲。

第二日30日電玩項目包括黑暗靈魂3、皮卡丘打排球、Minecraft、鐵拳7、舊遊戲時代APPLE II與迷你紅白機、爐石戰記、狼人殺；第三日10月1日則是跑跑卡丁車、爆爆王、魔物獵人FRONTIER Z、VOEZ、拳皇XIV、太鼓之達人合奏咚咚咚、Just Dance舞力全開、星海爭霸及歡樂Steam Time。三日加總超過30款遊戲輪番上陣，絕對精采可期。

既然稱為公益電玩直播活動，除了觀看喜愛的實況主玩遊戲外，最重要的就是「斗內」贊助，觀眾可以直接在觀看實況時，按下 Twitch 實況畫面的 Donate 按鈕至群募貝果平台進行贊助，公益贊助活動將持續至 10 月中。最終贊助金額（僅扣除金流手續費）將會捐給財團法人腦性麻痺基金會及HAA 中華動物希望協會，作為公益團體執行計畫使用，使用狀況與最新進度會同步更新群募貝果官網。

[3]贊助金額將會捐給財團法人腦性麻痺基金會及HAA 中華動物希望協會。（擷取自WeGamersLove官網）

本次活動超過百名 Twitch 實況主熱情響應，包括安娜李、老皮、六嘆、老王、鳥屎、魯蛋、Leggy、森野葉子、大天神、超負荷、MiSTakE、LilBallz、小熊、Winds、殺梗、蝴蝶兒、蛋捲、NL、GamerBee 小向、五股石油王、魯比、小草、朔月、天菜娘娘、Qttsix、羅杰、薛喜、丁特、輝等人。

除了實況主外，更重要的是許多合作夥伴及廠商的支持，除主辦單位台灣遊戲動漫娛樂集資平台群募貝果、實況指定平台Twitch、活動協辦的台灣電子競技聯盟TESL外，還包括MSI微星科技、包含日本卡普空、台灣卡普空、台灣萬代南夢宮娛樂、雷亞遊戲、遊戲橘子、暴雪娛樂、臺灣光榮特庫摩、Garena、Riot Games、SNK、Ubisoft 等，免費提供自家限量遊戲周邊及虛寶，回饋給所有熱愛公益的觀眾朋友，一同響應公益。