MLB》神鱒26歲締造200轟 聯盟史上僅3人做到（影音）

〔體育中心／綜合報導〕僅管季中一度因傷缺陣近2個月，天使看板球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）本季表現依舊亮眼，今於主場對水手之戰首局就炸裂，成為美聯史上第4位在26歲球季前達陣生涯200轟的球員。

今年7月剛滿26歲的神鱒，在生日當天擊出大聯盟生涯第1000支安打，成為史上第4位在25歲球季就能達成千安、500得分、500保送的球員，前三位如此年輕達標的球員都已獲選名人堂。神鱒隨後維持高檔打擊表現，本週作客白襪連兩場開轟，叩關生涯200轟里程碑。

今回主場展開與水手三連戰，神鱒在1局下就火速開轟，逮中水手先發左投岡薩雷斯（Marco Gonzales）一記外角變速球，直接扛出中外野大牆助天使先馳得點，這是神鱒本季個人第32轟，也是大聯盟生涯第200轟，讓神鱒成為美聯史上第四位在26歲球季前達陣生涯200轟的打者。

前三位締造此項成就的打者分別為A-Rod（Alex Rodriguez）、法克斯（Jimmie Foxx）和曼托（Mickey Mantle），天使隊史另有3位前輩達成生涯200轟里程碑，第4位達陣的神鱒是年紀最輕的球員。

神鱒季中因滑壘弄傷大拇指、隨後開刀被迫缺陣6週，歸隊後依舊繳出高檔表現，下半季打擊率維持近三成水準、追加15轟34分打點，目前4成44上壘率和6成22長打率皆為美聯之最，本季至今112場比賽有102場都上壘。

神鱒首局就開轟。（法新社）

神鱒在26歲球季前完成生涯200轟。（法新社）