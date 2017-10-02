MLB》熬3年留大聯盟結束球季 王維中點出最難處

王維中。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟例行賽今天結束，釀酒人6：1擊敗地主紅雀，不過前一天輸球，釀酒人確定無緣季後賽，台灣左投王維中本季的大聯盟之旅也告一段落，稍早他也PO文分享自己熬過這段路程，並感謝球迷支持。

王維中今年3A出發，轉任全職牛棚投手，季中獲得重返大聯盟的機會，並於9月擴編再度叫上大聯盟，相隔3年再獲大聯盟青睞，王維中也得到總教練康索（Craig Counsell）的肯定，今年多以「一人左｣上場的他，留下8場出賽，共1.1局投球，被打5支安打失2分，包含一支全壘打，投出2K，防禦率13.50。

結束大聯盟球季，王維中表示，很開心也很掙扎，「我終於熬過來了，在球季中順利升回去大聯盟，謝謝我的球隊。」

王維中說，雖然八月感覺到身體開始疲勞，但還是撐過來了，「今年也順利打完整個球季，目前身體沒有疼痛，但也吃了很多健康食品跟消炎藥物才撐過來，果然不吃身體沒辦法承受啊！」最後他除了感謝家人支持鼓勵之外，也謝謝球迷的關心，持續鼓舞著他，可以更有信心面對下一場比賽。

台灣今年一共有陳偉殷、胡智為、林子偉、王維中和曾仁和升上大聯盟，陳偉殷因傷提前結束球季，所屬球隊晉級季後賽的僅曾仁和的小熊和林子偉的紅襪，但林子偉日前已返台迎接小女兒的誕生，無緣季後賽，剩下剛拿下生涯首勝的曾仁和，不過他要擠進季後賽25人名單有難度，今年台將恐無機會季後賽出賽。

曾仁和日前拿下生涯首勝，小熊晉級季後賽，也有望在季後賽亮相。（資料照，美聯社）