NBA》新髮型不只是髮型 林書豪撰寫長文自省

林書豪。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕籃網今跟尼克展開熱身賽,台裔球星林書豪頂著「雷鬼辮」亮相,同時也在《球員論壇》撰寫6000多字長文,探討這次的新髮型為何不僅僅是個髮型而已。

別於以往的髮型,林書豪認為「雷鬼辮(Dreadlock)」格外不同,有朋友跟他談到文化挪用(cultural appropriation)的問題。他說,「身為亞裔美國人,我知道好萊塢貶低亞洲人形象時為我帶來多大困擾,所以我也不想對其他文化做一樣的事情。」

林書豪表示,他跟非裔籃網工作人員談論此事,表達自己擔心留「雷鬼辮」會扭曲黑人文化,「她告訴我,如果你不輕蔑它,反而是學習其他文化的好機會。」

林書豪說,在大熔爐社會最酷的事情就是可以輕易學習他人文化,但是都必須要小心、謹慎,在這個政治動盪、暴力事件頻傳的社會中,必須要比以往更重視跟他人對話。

「起初我留『雷鬼辮』沒有想太多,但我希望這是個對彼此不同對話的開始,而不是結束。我們需要更多同理心、更多同情心,然後少一點評判,如此才能確實溝通,請加入我,一起從現在做起。」林書豪寫道。

相關推特:

What grade does Jeremy Lin's new haircut get? pic.twitter.com/qBV9Zq0bTQ