NBA》新髮型不只是髮型 林書豪撰寫長文自省

林書豪。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今跟尼克展開熱身賽，台裔球星林書豪頂著「雷鬼辮」亮相，同時也在《球員論壇》撰寫6000多字長文，探討這次的新髮型為何不僅僅是個髮型而已。

別於以往的髮型，林書豪認為「雷鬼辮（Dreadlock）」格外不同，有朋友跟他談到文化挪用（cultural appropriation）的問題。他說，「身為亞裔美國人，我知道好萊塢貶低亞洲人形象時為我帶來多大困擾，所以我也不想對其他文化做一樣的事情。」

林書豪表示，他跟非裔籃網工作人員談論此事，表達自己擔心留「雷鬼辮」會扭曲黑人文化，「她告訴我，如果你不輕蔑它，反而是學習其他文化的好機會。」

林書豪說，在大熔爐社會最酷的事情就是可以輕易學習他人文化，但是都必須要小心、謹慎，在這個政治動盪、暴力事件頻傳的社會中，必須要比以往更重視跟他人對話。

「起初我留『雷鬼辮』沒有想太多，但我希望這是個對彼此不同對話的開始，而不是結束。我們需要更多同理心、更多同情心，然後少一點評判，如此才能確實溝通，請加入我，一起從現在做起。」林書豪寫道。

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