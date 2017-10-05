足球》陳柏良梅開二度！率台灣隊大勝蒙古

陳柏良（左）踢帶球進攻，蒙古隊球員上前阻擋。（記者王藝菘攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕備戰雙十節的亞洲盃資格賽與巴林之戰，台灣男足今先和蒙古進行友誼賽，未料開賽僅5分鐘，就被蒙古踢破球門，陷入0：1落後，所幸台灣旅外球星陳浩瑋，於上半場第41分鐘，接獲游家煌傳球，從右翼射門得分，上半場雙方戰成1：1平手。

上半場台灣持球率62%優於蒙古，總計9次射門、4次射正，也比蒙古的4次射門，2次射正優異。陳浩瑋上半場攻勢凌厲，一個人就射正三球，其中有一球順利破網，助隊扳平戰局。

陳浩瑋踢進台灣追平的一球。（記者王藝菘攝）

下半場台灣火力全開，隊長陳柏良於52分鐘在禁區接獲朱恩樂傳球，門前射門入網，台灣取得2:1領先，隨後在第57分鐘，我國攻勢再起，陳浩瑋被犯規，陳柏良執行12碼，再進一球，台灣3:1領先。

下半場第74分鐘，蒙古再進一球，但台灣很快還以顏色，第85分鐘，中場大將江信隆左翼突破，起腳射門得分，終場台灣4:2獲勝，新教頭懷特手下在台灣執教生涯的首勝。

本場台灣隊先發名單：

潘文傑（守門員）、殷亞吉（後衛）、蘇德財（後衛）、謝柏安（後衛）、李凱傑（後衛）、陳柏良（中場）、溫智豪（中場）、游家煌（中場）、趙明修（中場）、朱恩樂（前鋒）、陳浩瑋（前鋒）。