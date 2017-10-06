新髮型遭黑人球星嘲諷 林書豪大氣回應被美國網友推爆

林書豪「雷鬼辮」新造型掀起文化議題討論。（法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕籃網台裔後衛林書豪日前在熱身賽頂著雷鬼辮新造型登場，儘管他在《球員論壇》解釋過背後原因，仍被前籃網球星馬丁（Kenyon Martin）批評，林書豪不久後謝謝前輩指教，得體回應獲得不少美國球迷稱讚。

見林書豪雷鬼辮造型，馬丁相當不諒解，在社群網站寫道「不管怎麼做，你都不會是黑人的樣子」，林書豪回應，尊重對方的意見，「你不必喜歡我的髮型，也絕對有權發表你的意見，其實我打從內心非常感謝你的評論。」

過去馬丁也曾在手臂刺過「患得患失」的中文字，被姚明嘲笑，但看在林書豪眼中，被視為一種尊重文化的象徵，「身為少數族群，當我們越欣賞彼此的文化，就越能影響主流社會。」

林書豪進一步寫下關於文化的看法，「作為一名亞裔美國人，我知道一些文化挪用的事情，因此更明白當人們犯了文化錯誤時的感受。當好萊塢誤解亞洲人都會側踢，把『李小龍』或『蝦仁炒飯』的既定印象套在所有亞洲人、或是在講述亞洲的故事但沒有亞洲人能解釋時，我能體會那有多傷人、多煩擾，把這些視為『笑話』看待很容易，但加總起來這些影響會讓人覺得，好像你的價值、你的聲音不如人。因此我不會想把這樣的感覺帶給其他文化，可能我沒有用正確的方式表達我的想法。」

林書豪在上週末耗時8小時和非裔隊友傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）研究新髮型，並在《球員論壇》說明雷鬼辮背後的意義，也獲得球團人員、球迷的回饋，雖然遭到「真正的黑人」球壇前輩批評，不減林書豪對文化交流的決心，「也許我沒能正確分享我的看法，但我希望這是個開始，而不是結束，去交流關於我們之間的不同。我們需要更多的同理心，更少的偏見，這些都需要實際的操作和溝通。」