LOL世界賽》賞給中國EDG第三敗 C9中路Jensen：下週有望打敗SKT

賞給中國EDG第三敗後，賽後Jensen（右一）接受現場記者採訪。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界賽小組賽開打前，誰能想到中國第一種子EDG以3連敗結束第一輪賽事？在7日的比賽中北美C9做到了，靠著41分推整場壓制對手，讓EDG以難堪戰績A組墊底，賽後，C9中路選手Jensen接受現場記者Sjokz採訪，全文如下：

Q：你整場完全壓制對線的Scout，你認為你的表現為這場勝利帶來多少貢獻？

Jensen：這是整個團隊的功勞，主要是因為比賽前期兩方相安無事，直到我們打出破口，路西恩是一支只要前期沒有打出風向就很難滾起雪球的英雄，他必須滾起雪球才有辦法左右戰局。而我們的策略就是圍繞在中路，我不知道EDG選出路西恩是否失策，但我們打出我們想看到的表現。

Q：可以告訴我們關於葛雷夫打野這個選角嗎？主播檯都非常困惑。

Jensen：這聽起來很詭異，但我們在練習賽只有拿過一場葛雷夫，他在某些對陣會是個合適的選角，而今天就是，所以我們就選出來。雖然我們過往沒有很常使用葛雷夫，但Contractz很常，而這場比賽也照著我們的想要的方向走，所以成功了。

Q：你們先前輸給了SKT，但很快就從失敗中爬起來。

Jensen：我們現在打出2勝1敗的戰績，下週對抗SKT是有希望獲勝的，A組絕對是個艱困的組別，但我很高興我們能擊敗ahq及EDG，希望下一週賽事我們能打得更好，我對於目前隊伍的表現非常滿意。

Q：你們過往都會在推特寫一些狂妄的內容，你現在有什麼想法嗎？

Jensen：我現在感覺很棒，小組賽至今我還沒寫下任何推特，嗯…我最近已經沉穩許多，但我想下週賽事會再增添一些趣味吧。