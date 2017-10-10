MLB》薛哲飆國民最長無安打 教頭1調度毀勝遭聽牌

薛哲被敲第1支安打後，國民教頭貝克當機立斷換投，改由季賽防禦率破5的牛棚投手接替，結果放火遭追平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊主場進行分區賽第3戰，前6局固然遭塞揚名投薛哲（Max Scherzer）無安打封鎖，7、8局突破防禦率全聯盟倒數第8的國民牛棚，各攻1分，包括瑞佐（Anthony Rizzo）的超前分安打，終場以2：1取得聽牌優勢。

小熊今派昆塔納（Jose Quintana）大戰國民薛哲，前5局皆展現壓制力，未讓對方得分。6上，昆塔納抓下2出局，再讓墨菲（Daniel Murphy）敲高飛球，未料史瓦伯漏接又踢球，發生2次失誤，墨菲一口氣站上三壘。

國民沒有錯過大好機會，下棒齊默曼（Ryan Zimmerman）二壘打送回突破僵局的分數。昆塔納先發5.2局，被敲2安打，送出7次三振，失掉1分非責失。

薛哲前6局沒被敲出任何安打，球隊1分領先進入7局下，薛哲1出局被索布里斯特（Ben Zobrist）敲出首支安打，國民當機立斷換人，由季賽防禦率5.88的左投索利斯（Sammy Solis）頂替要抓史瓦伯，小熊立即換代打小阿莫拉（Albert Almora Jr.），攜手海沃德（Jason Heyward）連敲2安扳平比分。

根據ESPN指出，薛哲6局無安打是國民隊史最長紀錄，他面對23名打者僅被敲1支安打，可惜國民教頭貝克（Dusty Baker）派上場的索利斯面對2名打者就被敲2安打，造成傷害。

8局下，小熊靠保送、短打上二壘，瑞佐2出局上場，一棒敲出德州安打，幫助球隊打回超前分，再靠終結者戴維斯（Wade Davis）9上順利守成，1分差險勝。

薛哲6局無安打：

小阿莫拉追平分安打：

瑞佐超前分安打：