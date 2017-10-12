亞冠賽》日本公布25人名單 選滿3外卡

亞冠賽日本隊總教練稻葉篤紀（右）先前拜會台灣隊總教練洪一中（左）。（記者王藝菘攝）
〔體育中心／綜合報導〕日本武士隊今天公布亞冠賽25人名單，跟進台灣選滿三名超齡外卡，分別是中日投手又吉克樹、軟銀捕手甲斐拓也、西武砲手山川穂高。
南韓總教練宣銅烈先前表示日本沒用外卡，所以他們25人名單沒有列入，不過日本一如日媒傳聞選滿3名外卡，下月將滿25歲的甲斐拓也，本季出賽103場，打擊率0.232；26歲又吉克樹本季戰績8勝3敗、防禦率僅2.13；25歲山川穗高本季出賽78場，轟出23發全壘打，打擊率0.298。
亞冠賽日本隊25人名單
投手
山岡泰輔（歐力士）
又吉克樹（中日／外卡）
多和田真三郎（西武）
山崎康晃（DeNA）
近藤大亮（歐力士）
今永昇太（DeNA）
薮田和樹（廣島）
平井克典（西武）
石崎 剛（阪神）
堀 瑞輝（日本火腿）
田口麗斗（巨人）
捕手
近藤健介（日本火腿）
田村龍弘（羅德）
宇佐見真吾（巨人）
甲斐拓也（軟銀／外卡）
内野手
京田陽太（中日）
源田壮亮（西武）
外崎修汰（西武）
中村奨吾（羅德）
西川龍馬（廣島）
松本 剛（日本火腿）
山川穂高（西武／外卡）
外野手
歐可耶瑠偉（樂天）
桑原将志（DeNA）
上林誠知（軟銀）