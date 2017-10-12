亞冠賽》日本公布25人名單 選滿3外卡

亞冠賽日本隊總教練稻葉篤紀（右）先前拜會台灣隊總教練洪一中（左）。（記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本武士隊今天公布亞冠賽25人名單，跟進台灣選滿三名超齡外卡，分別是中日投手又吉克樹、軟銀捕手甲斐拓也、西武砲手山川穂高。

南韓總教練宣銅烈先前表示日本沒用外卡，所以他們25人名單沒有列入，不過日本一如日媒傳聞選滿3名外卡，下月將滿25歲的甲斐拓也，本季出賽103場，打擊率0.232；26歲又吉克樹本季戰績8勝3敗、防禦率僅2.13；25歲山川穗高本季出賽78場，轟出23發全壘打，打擊率0.298。

亞冠賽日本隊25人名單

投手

山岡泰輔（歐力士）

又吉克樹（中日／外卡）

多和田真三郎（西武）

山崎康晃（DeNA）

近藤大亮（歐力士）

今永昇太（DeNA）

薮田和樹（廣島）

平井克典（西武）

石崎 剛（阪神）

堀 瑞輝（日本火腿）

田口麗斗（巨人）

捕手

近藤健介（日本火腿）

田村龍弘（羅德）

宇佐見真吾（巨人）

甲斐拓也（軟銀／外卡）

内野手

京田陽太（中日）

源田壮亮（西武）

外崎修汰（西武）

中村奨吾（羅德）

西川龍馬（廣島）

松本 剛（日本火腿）

山川穂高（西武／外卡）

外野手

歐可耶瑠偉（樂天）

桑原将志（DeNA）

上林誠知（軟銀）