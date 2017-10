NBA》又見億元男 灰狼捧44億約留威金斯

灰狼祭出五年億元大約續留威金斯。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕明尼蘇達灰狼稍早前開記者會正式宣佈,已經與2014選秀狀元A.威金斯(Andrew Wiggins)達成續約。雖然灰狼隊並沒有公佈續約詳細資訊,不過據Yahoo記者Shams Charania在推特透露,灰狼開出一份五年總值1.465億美元(約44.23億台幣)的大約續留威金斯。

Andrew Wiggins' Minnesota final extension terms: five-year, $146.5M max deal -- with no player option, league source tells The Vertical.

今年22歲的威金斯,在2014年NBA選秀會以狀元被克里夫蘭騎士隊選中而進入聯盟,不過後來騎士隊將威金斯和班奈特(Anthony Bennett)交換灰狼明星球員洛夫(Kevin Love)。

而職業生涯至今,威金斯場均出戰36.2分鐘,可以貢獻20.4分4.1個籃板2.1次助攻以及1次抄截。在2016-17賽季,威金斯更繳出23.6分、4個籃板以及2.3次助攻。比較特別的是威金斯目前職業生涯的三季中僅因膝蓋痠痛缺席過一場例行賽,出勤率傲視群雄。

灰狼威金斯。(資料照,美聯社)

早在8月初灰狼老闆泰勒(Glen Taylor)就已經決定要以頂薪續留威金斯,而他的續約合約也將沒有球員選項,這代表著在不被交易情況下,威金斯將能在明尼蘇達待到2023年的夏天。

而威金斯在簽約記者會上說:「我很喜歡留在這裡,很開心能繼續跟灰狼隊打拼,來到明尼蘇達後,球隊、球迷們都支持著我。」而他也特別感謝灰狼隊老闆、教頭錫柏杜(Tom Thibodeau)、整個教練團以及隊友們對他的信任。「在過去的三個賽季,我們已經經歷了一些很棒的時光,但是我相信最好的日子還在今後,期待帶領球隊一同挺進季後賽。」威金斯說。

"Love everybody here. This is where I wanna be." - @22wiggins pic.twitter.com/1vjMfDmdsH