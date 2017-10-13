兄弟冰5主將為幫恰恰鋪路？彭政閔：球迷想太多了

網友影射兄弟冷凍5名主將是為「恰恰」彭政閔鋪路，彭晚間受訪表示，球迷真的想太多了。（資料照，記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕中信兄弟林智勝等5名主力球員長期待在二軍，外界傳聞滿天飛，今有網友在PTT爆料稱，兄弟隊內「某大咖」即將接總教練，冷凍5名主將是為了幫他清掉不同派的人馬。網友口中的大咖疑似影射兄弟看板球星「恰恰」彭政閔，彭晚間受訪時則表示，球迷真的想太多了。

有網友今天在PTT棒球板一篇文章下方回文爆料，「隊內某大咖的經紀公司老闆Liu某人，不只是現在的領隊，又是辜家的親友，而且這人正在積極的為這位大咖接棒當總教練鋪路。我只能說這位大咖是個徹頭徹尾的偽君子，根本是隊上問題最大的來源」、「我只能說這波是為了清掉跟他不同派的人馬」。

彭政閔臉書粉絲團「彭政閔後援會」今晚PO出網友留言的截圖並表示，敬告網友請勿運用網路影射散播不實言論，恰恰目前的經紀公司是縱華運動行銷，並非奇翼，與中信集團沒有關聯，負責人姓陳；該網友不但塑造莫須有事實，且惡意抹黑恰恰、領隊與經紀公司，其所言也非事實，請該網友謹慎發言，並注意言論，避免違法。

據《蘋果》即時新聞報導，彭政閔晚間受訪表示，沒有看到小編在粉絲團的PO文，不知道這件事，但球迷會這樣想實在太厲害，真的是想太多，球員無法干涉球團，只能做好自己的工作。