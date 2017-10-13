台灣長板嘉年華！ 首度移師台中擴大舉行

〔體育中心／綜合報導〕國內首屈一指的長板指標活動－台灣長板嘉年華，本週10/14~15（六日）將首度移師台中永聯物流共和國（烏日）園區舉辦，再度將大型物流倉庫打造成長板賽事的完美競技場；今年更特別於長板嘉年華開始前，在台北、台中、高雄進行一場前哨戰，除了搶先欣賞北中南各地長板玩家的拿手技巧之外，更重要的是藉由小型比賽讓玩家有更多的比賽經驗，各地玩家可說是來勢洶洶，也成功吸引許多家庭帶小朋友躍躍欲試，體驗不一樣的長板運動。

比賽項目以平地競賽為主，有Hippie Jump嬉皮跳、Longborad Dancing以及SKATE等比賽項目；今年多了manual比賽考驗玩家的核心肌群，藉由不同項目讓玩家們有更多機會可以交流，本次報名人數估計約有200~300人一同參與，尤其女生玩家參與又更以往增加許多，其中玩家-劉婉婷堪稱是近兩年的長板女孩代表，年僅23歲的她今年參加由上海舉辦的長板比賽，是今年唯一一位和男生ㄧ起較勁贊助選手組的女生，雖然沒有晉級到最後，但她的勇氣和開心玩長板的精神影響很多在場的女生，也讓國外的裁判給了她很高的評價，讓長板運動顛覆傳統刻板印象，不再只是危險刺激，也是讓女生勇於嘗試、表現自我，享受板上自在滑行的樂趣。

台灣長板嘉年華今年已邁入第五屆，每年成功吸引約300~400人一同參與，主辦單位也不斷邀請國外好手，讓台灣長板玩家也能一睹國外玩家的精彩技巧，並且能有更多交流；長板嘉年華目標邁向更專業，挖掘更多台灣選手可以發揮的場地之外，也提供展現自己的好機會，讓比賽增添更多交流的意義。體驗新興極限運動的休閒生活樂趣，不怕你來玩，就怕你不來一起玩！

台灣長板女孩劉婉婷（中）

首度舉辦北中南前哨戰

今年超過以往的很多女生玩家一同共襄盛舉

2016長板嘉年華已吸引300~400人共襄盛舉