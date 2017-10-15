網球》詹家姊妹痛宰中國對手 香港女網冒雨衛冕成功

詹家姊妹衛冕笑擁合拍第10冠。（資料照，取自香港女網賽官方臉書）



〔記者梁偉銘／綜合報導〕天公不作美，總獎金50萬美元（約1505萬台幣）的香港女網賽，週日雙打「海峽決戰」差點因颱風取消，所幸苦等7個多小時的我國頭號種子詹詠然／詹皓晴未受影響，晚間挾2個6：1痛宰中國對手王薔／逯佳境，詹家姊妹衛冕笑擁合拍第10冠，也替先前4強落敗的同胞「網球精靈」張凱貞復仇。

大、小詹再度雙拍合壁，連2年在此殺入決賽，卻因當地風雨不停，又無符合WTA規定的室內球場，大會評估隔日天候狀況也不佳，甚至做好被迫結束賽事的準備，即單、雙打決賽選手全都並列亞軍。還好比賽從原定下午2點一路順延，直到晚間9點多總算雨停勉強開打，苦候多時的雙詹也沒浪費寶貴機會，夜戰王／逯展現絕對宰制力，開賽雙破連下5局，順勢先馳得盤；次盤大小詹乘勝追擊，又在第1、4局接連突破，一路領先下，最終盤末再見破發，只花47分鐘直落2速斬勝，共同高舉遲來的金盃。

血濃於水的詹家姊妹，已16回聯手殺入WTA決賽，她們今年初台灣女網連莊，笑擁搭檔第9冠，之後各自單飛，期間5月史特拉斯堡屈居亞軍，香港站則是今年職業第2冠。芳齡24的詹皓晴已結束本季賽程；至於年長4歲的詹詠然，生涯新高的單季11冠到手，接下來大詹與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）重新組軍，聯手角逐10月22至29日新加坡年終總決賽，入圍WTA年度最佳組合的「辛然配」，今年已豪奪9冠、締造18連勝佳績。