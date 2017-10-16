日職》宋家豪奪季後賽、生涯首勝 樂天「下剋上」晉級

〔記者石毓琪／綜合報導〕攸關洋聯高潮系列賽次輪門票，台灣投手宋家豪今天在6下緊要關頭臨危受命登板，面對西武中心棒次送出三上三下、1K，守住失分危機，樂天靠著8上惠勒、枡田慎太郎接力開轟打下江山，5：2擊敗西武，18日（三）將和軟銀一較高下。

西武先發投手野上亮磨在首局2出局後苦於搶不到決勝球，連續對2打者纏鬥滿球數後投出保送，滿壘惠勒適時安打送回1分，4上又從惠勒安打開啟攻勢，枡田慎太郎二壘打，再添1分，西武則在5下藉著炭谷銀仁朗犧牲打開張。

宋家豪在6下2：1領先時登板，他在6下高梨雄平投出保送後被換上，先是用151公里速球三振掉洋砲梅西亞，接著山川穗高、淺村榮斗分別擊出飛球接殺、滾地球出局，用10球瓦解西武攻勢。這是宋家豪繼14日（六）獻出季後賽處女秀後，首次在季後賽領先時上場，還是對決中心棒次。

宋家豪飆151公里三振洋砲梅西亞。（取自太平洋聯盟TV）

在宋家豪守住失分危機後，樂天於8上用火力回應投手群，惠勒2出局後砲轟Brian Schlitter，枡田則於岡島豪郎保送後擊出2分砲追加分數，儘管樂天守護神松井裕樹在9下關門也挨了淺村榮斗一支陽春砲，隨即回穩飆2K、連拿3出局。由於先發投手美馬學投不滿5局，記錄組判定將勝投資格給宋家豪，宋家豪不僅拿下季後賽第一勝，也是生涯一軍第一個勝投。

從首戰0：10落敗，無路可退的樂天反而在後2戰打出氣勢，在高潮系列賽（CS）首輪3戰2勝制逆轉晉級，這也是實施CS以來，洋聯首次、史上第3支球隊在首戰落敗後晉級的球隊。

惠勒8上開轟，猛打賞外帶2打點。（取自日刊體育）