MLB》田中將大飆出17年紀錄 霸氣狂吼沸騰洋基球場（影音）

〔體育中心/綜合報導〕洋基日投田中將大今在關鍵第五戰先發,總計7局8K無失分,季後賽連3戰優質先發,而他在5局上連飆2K解決此役最大危機,霸氣狂吼沸騰整座洋基球場。

田中14日首戰對太空人6局掉2分好投,卻不敵「洋基殺手」凱可(Dallas Keuchel),此役雙方回到洋基球場二度交手,別於凱可4.2局就掉4分,田中103球投7局,僅被敲3支安打,另有8次三振、1次保送,無失分,季後賽3戰防禦率僅0.9。

這是田中自從美聯分區賽第三戰後、再度飆出7局無失分,追平2000年「火箭人」克雷門斯(Roger Clemens)在單一季後賽演出2場7局無失分的洋基隊史紀錄。

Tanaka's done. Seven shutout. Last Yankees pitcher with two outings of seven-plus shutout innings in a postseason was Roger Clemens in 2000. — Jeff Passan (@JeffPassan) 2017年10月18日

其中,5局上面臨此役最大危機,在洋基僅2分領先之際,太空人1出局攻占一二壘,田中穩住陣腳,先以94.5英里快速球K掉強打史普林格(George Springer),再用招牌指叉球三振瑞迪克(Josh Reddick),帥氣解危的他在投手丘振奮狂吼,展現霸氣。

知名洋基球迷「Joezmcfly」也在場邊自拍田中飆出關鍵三振的畫面,隨後田中續投6、7局,連續解決6名打者,在全場洋基球迷英雄式歡呼聲中退場。

