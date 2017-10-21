LOL世界賽》「全華班」RNG晉級最終四強 將對上「BO5王者」SKT

RNG擊敗FNC後，順利挺進四強，對上韓國BO5王者SK Telecom T1。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界賽21日進行中國RNG對上歐洲FNC八強賽事，雙方打得十分激烈，局局都打超過40分鐘，儘管由RNG先下兩城，FNC在第三局兩度死裡逃生，把握機會在大後期成功逆轉戰局，但第四局RNG還是靠著分推推到肥起來的庫奇關鍵會戰側邊進場打出一波ACE，帶領隊伍取得第三勝，最終RNG就以3比1擊敗對手，挺進四強，將對上韓國BO5王者SK Telecom T1。

首局FNC先選，選擇特朗德（sOAZ）、古拉格斯（Broxah）、塔莉雅（Caps）、希維爾（Rekkles）與珍娜（Jesiz）；RNG選出科加斯（Letme）、史瓦妮（Mlxg）、雷茲（Xiaohu）、崔絲塔娜（Uzi）與索拉卡（Ming）。（取自Twitch）

開局RNG下路打得十分兇狠，但壓線過頭反讓索拉卡（Ming）兩度被GANK收下，隨後史瓦妮（Mlxg）也到上路支援拿下特朗德（sOAZ），順利取得首塔經濟，預示者由FNC順利拿下，雙方不換交換地圖物件，24分鐘RNG在中路打出0換2，順利吃下巴龍，FNC想要追擊卻被搞到兩敗俱傷。

整理好狀態後，RNG靠著巴龍BUFF將對方兩路外塔拔掉，32分鐘再靠著科加斯（Letme）繞後順利收下塔莉雅（Caps），隨即吃下第二條巴龍，又靠著雷茲（Xiaohu）大招傳送吃下遠古巨龍，靠著41分推不斷帶兵進場，順利取得三座兵營後，再回頭吃下第三條巴龍，FNC嘗試反打還是收不下科加斯，RNG就在43分鐘拿下勝利。

第二局仍由FNC先選，選擇科加斯（sOAZ）、史瓦妮（Broxah）、塔莉雅（Caps）、汎（Rekkles）與珍娜（Jesiz）；RNG選出茂凱（Letme）、嘉文四世（Mlxg）、星朵拉（Xiaohu）、崔絲塔娜（Uzi）與索拉卡（Ming）。（取自Twitch）

開場有如上一場重播，RNG維持侵略性，先在8分鐘拿下首塔經濟後，不斷靠著多夾少取得對方人頭，但18分鐘FNC也趁RNG想集結推中塔抓下崔絲塔娜（Uzi）及索拉卡（Ming），隨後率先吃下巴龍收下所有六座外塔；32分鐘FNC想靠著盲視野拿下巴龍卻被嘉文四世偷倒，只能拿遠古巨龍做交換，而41分鐘RNG成功示範如何趁對方盲視野吃巴龍，隨後從下路打進高地，先收下科加斯後順利推倒主堡，在44分鐘拿下勝利。

第三局由RNG先選，選出吶兒（Letme）、史瓦妮（Mlxg）、馬爾札哈（Xiaohu）、崔絲塔娜（Uzi）與卡瑪（Ming）；FNC選擇科加斯（sOAZ）、嘉文四世（Broxah）、加里歐（Caps）、寇格魔（Rekkles）與魔甘娜（Jesiz）。 （取自Twitch）

前期FNC陷入劣勢，人頭及經濟均處於落後，甚至只能放手讓RNG吃下手條巴龍，27分鐘RNG更靠著嘉文四世（Broxah）繞後進場助隊伍收下兩顆人頭，想要直接結束比賽，但寇格魔（Rekkles）卻被主堡塔打死，FNC逃過一劫後，順利吃下下一條巴龍，卻又差點被寇格魔吐到滅團。

逃過第二劫的FNC把握住機會，反打掉對方一座主堡塔及兩兵營，再靠著聲東擊西優勢取得雙龍BUFF，吶兒整場不斷分推、拉距離消耗對方前排血量更是一大功臣，有著兵線優勢也讓FNC即使正面會戰落敗也不至於輸掉比賽，最後就在54分鐘靠著極限殘血把主堡點掉，贏得勝利。

第四局FNC先選，選擇吶兒（sOAZ）、史瓦妮（Broxah）、加里歐（Caps）、法洛士（Rekkles）與塔里克（Jesiz）；RNG選出慎（Letme）、嘉文四世（Mlxg）、庫奇（Xiaohu）、圖奇（Uzi）與索拉卡（Ming）。（取自Twitch）

儘管FNC本場選出前期開戰組合，但在對期線收下些許人頭與三座外塔外，就沒有太多作為，更是看著對方的慎（Letme）及庫奇（Xiaohu）在上下兩路不斷分推，反倒是FNC多次巴龍都不夠果斷，直到36分鐘 FNC才狠下心吃下，但此時庫奇已經肥到裝備全數買齊，RNG也吃下遠古巨龍作為交換，39分鐘FNC選擇在開戰卻沒有成效，趕緊撤退，但庫奇卻適時從側邊進場留下FNC全員，並打出一波團滅，RNG最終就在40分鐘收下勝利。

RNG擊敗FNC後，順利挺進四強，對上韓國BO5王者SK Telecom T1，SKT上一場才艱苦擊敗歐洲MSF，今年看似前期對戰較疲弱的SKT是否可以抵擋前期侵略性十足的RNG，雙方交戰勢必精彩可期。