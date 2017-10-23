MLB》朗神44歲生日快樂 大聯盟回味22年前經典影片

〔記者倪婉君／綜合報導〕昨天是日籍名將鈴木一朗的44歲生日，由於時差關係，大聯盟今天回顧一朗22年前第一次和小葛瑞菲見面的經典影片，還有一朗像小粉絲一樣和麥可喬丹見面的模樣，都很值得一看。

一朗像小粉絲般和麥可喬丹見面。（取自大聯盟官網）

不管在日、美棒壇，一朗都已是傳奇人物，如今雖已度過44歲生日，但他不輕易言退，日前還被美國記者捕捉到獨自一人到馬林魚球場自主訓練的畫面。對一朗來說，訓練是很有趣的事，他根本不想待在家裡休息，而馬林魚還擁有他明年200萬美元的合約選擇權，最晚在世界大賽結束後4天必須決定是否續留。

趁著「朗神」過生日，大聯盟官網也特地放上一朗在1995年12月第一次到美國造訪時的影片，他當時去了好幾個城市，其中一個就是辛辛納提，留下和小葛瑞菲父子在餐廳碰面的珍貴畫面。

畫面中的一朗模樣青澀，和當時還沒成為隊友的小葛瑞菲說話時，也顯得有些緊張。一朗在2001年赴大聯盟發展，在2009至2010年時和小葛瑞菲成為水手隊友。

另一段影片也很經典，一朗當年還到芝加哥公牛主場拜訪「籃球大帝」麥可喬丹。雖然現在貴為「朗神」，但當年他看到喬丹就像是小粉絲一般，喬丹還問他以後是否會到美國打球? 只見一朗害羞對著翻譯說，「等到我的手臂和喬丹一樣強壯時，我就會考慮了。」

由於在兩段影片中，一朗都穿著美國卡通「湯姆貓和傑利鼠」上衣，還被官網虧了一下，除了希望他永遠不要退休，也希望「湯姆貓和傑利鼠」的衣服會重新流行起來。

一朗和小葛瑞菲。（取自大聯盟官網）