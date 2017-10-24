NBA》肩傷影響投籃表現？ 七六人主帥力挺自家狀元郎

七六人新科狀元佛爾茲（左一）。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕佛爾茲（Markelle Fultz）以今年選秀狀元之姿風光加盟七六人的，開季卻因列強環繞，加上右膝和右肩痠痛，被教練團定位得從替補出發，前天對上暴龍一役，古怪失準的罰球更引發球迷熱議，不過今日七六人主帥布朗（Brett Brown）倒是力挺子弟兵，認為佛爾茲痠痛的右肩對他的投籃表現有很大的影響。

Fultz's free throw shooting troubles continue... pic.twitter.com/kb6QjPUihz — Bleacher Report （@BleacherReport） 2017年10月22日

「很多人都開始質疑他的投球能力，不過毫無疑問地，佛爾茲的肩傷就是影響投籃最主要的原因，」布朗說，「你不會平穩地走了很長一段路之後，才突然開始一拐一拐。」

身為2017年的新科狀元，佛爾茲目前成績表現平平，在開幕戰替補上場18分鐘9投5中，繳出10分3籃板1助攻的成績後，接下來的三場比賽18投只有4中，四戰共27投9中命中率只有3成。

狀元郎佛爾茲表現不如預期。（法新社）

布朗雖然承認佛爾茲的肩傷仍然待觀察，不過儘管狀元郎表現不如預期，但是這為七六人主帥並沒有打算讓佛爾茲休戰。「我正在努力培養佛爾茲，為他爭取上場時間，讓他跟球隊更有默契。」布朗說，「很明顯，他是我們未來的重要的一部分，這就是我所考慮的事。」

當被問到是否會擔心，如果繼續讓佛爾茲打球，可能會讓七六人狀元魔咒噩夢重演，布朗則是直接否認，並引用隨隊醫生的話。

布朗說：「大部分的醫生都不太擔憂他的狀況，這才是我最關心的，所以我們也對佛爾茲說，在他的第一個賽季，球隊不會因為他的肩傷，作出任何限制他的事。」布朗最後也力挺自家新科壯元郎，認為如果撇開數據不看的話，佛爾茲的表現其實很不錯。