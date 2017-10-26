全運會》周柏臣、蔡文誠攜手合作 率新北市毀了台北市霸業

新北驚險獲勝，蔡文誠激動不已。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／宜蘭報導〕經過5天的激烈廝殺，尋求全運會男子籃球3連霸的台北市，靠著老將張智峰3.17秒中距離得手，取得2分領先，但在最後1.67秒卻被新北市周柏臣在籃下擺進2分，周伯勳還賠上犯規，而簡浩最後三分球未進，黯然以88：89落敗，新北市更討回失去2屆的冠軍金盃。

台北市擁有尚韋凡、張智峰、陳世念、陳順詳、簡浩、周伯勳等好手，首節雖取得30：22領先，但第二節卻被對方打了29：16，導致上半場處於落後，下半場也只能一直在後追趕，即便一度看見勝利曙光，可惜被周柏臣毀掉霸業。

新北市以SBL裕隆納智捷為主體，搭配效力富邦勇士的「本土洋將」蔡文誠，原本在第四節已取得雙位數領先，但自從周柏臣上籃放槍後，反被台北市陳世念率隊拉近比分，甚至超前比數，好在周柏臣將功贖罪，在籃下完成「三分打」。

蔡文誠此戰表現可圈可點，攻下全隊最高24分，其中下半場就拿了16分，他開玩笑表示，「其實要謝謝簡浩！」

周柏臣將此致勝進球歸功給蔡文誠傳得精彩，至於在關鍵超前的罰球時，他說：「講白一點就是背負著獎金壓力。」

新北驚險獲勝，蔡文誠激動不已。（記者林正堃攝）

新北周柏臣終場讀秒時籃下托進追平2分，再靠台北犯規加罰，投進致勝分。（記者林正堃攝）

新北周柏臣終場讀秒時籃下托進追平2分，再靠台北犯規加罰，投進致勝分。（記者林正堃攝）

新北蔡文誠上籃得分。（記者林正堃攝）

周柏臣上籃得分。（記者林正堃攝）