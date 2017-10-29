世大運擲破「亞洲紀錄」後 鄭兆村自爆陷入低潮

鄭兆村在世大運擲出91.36公尺刷新亞洲紀錄。（資料照）
〔體育中心／綜合報導〕亞洲擲標槍紀錄保持人鄭兆村，曾在世大運擲出91.36公尺的個人最佳成績，並打破亞洲紀錄，不過他在今年的全運會中僅有78.62公尺的表現，成績有著不小的落差，昨天他特別在Instagram上為今年的表現做總結，解釋今年的起起伏伏。
鄭兆村寫到，去年五月他的右膝半月板受傷，儘管經過4個月的復健仍不見好轉，終於在9月接受內視鏡手術，休養5個月後才重回田徑場上競技。
不過鄭兆村說傷癒復出後的首戰，他在青年盃只擲出73.46公尺的成績，一度懷疑自己是否無法重回顛峰，直到4月連3場繳出80公尺的佳績，並打破個人生涯新高紀錄，連自己都感到相當不可思議。
但接下來3個月，鄭兆村再度陷入低潮，無法再找回好手感，直到世大運才擲出震驚全亞洲的91.36公尺，達到自己最想要的技術和結果。
不過全運會只有78.62的成績，對此，鄭兆村解釋，在世大運結束後，身體狀況有著明顯下跌，他也說，會在冬季進行加強訓練，感謝所有人給他的支持與鼓勵，才能成就最好的他，幸好今年不是以傷告終，所以將有更多時間為明年的賽事做足準備。
鄭兆村今年成績：
Game1 73m46
Game2 84m77
Game3 84m72
Game4 86m92
Game5 79m93
Game6 79m87
Game7 79m42
Game8 80m03
Game9 77m87
Game10 91m36
Game11 78m62
- Game1 73m46 Game2 84m77 Game3 84m72 Game4 86m92 Game5 79m93 Game6 79m87 Game7 79m42 Game8 80m03 Game9 77m87 Game10 91m36 Game11 78m62 右膝的半月板在去年五月受傷，經過四個月復健仍不見好轉，後來在九月時鼓起勇氣做了內視鏡手術，這個手術讓我從去年九月拄拐杖到今年一月，二月我終於可以重回田徑場上競技，在三月青年盃中擲了73m46，一度質疑自己⋯是不是沒有辦法再回到那時巔峰，在萬念俱灰的情況下，竟然在四月的時候接連三場擲出84m77、84m72、86m92突破自我最佳的成績，很多人問我怎麼能夠在短短的時間內恢復的這麼快，甚至突破了自己，我卻只能搖搖頭說我也不知道，因為傷後至今恢復正常訓練僅僅只有兩個月，果不其然之後五月至八月連續四場比賽就開始找不到比賽的節奏和感覺，直到台北世大運擲出了91m36，終於做到自己最想要的技術和結果，然而世大運結束後，已經達成自己的目標與計畫後，身體狀況直直下跌，全運會比賽卻沒有好好掌握住自己最佳狀態，謝謝所有人給我支持與鼓勵，成就最好的我，今年賽事告一段落後進入冬季訓練，不過，終於不是以傷告終，所以我將有更多時間為明年的賽事做足準備。 #javelin #trackandfield #taiwan #taipei