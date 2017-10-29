世大運擲破「亞洲紀錄」後 鄭兆村自爆陷入低潮

鄭兆村在世大運擲出91.36公尺刷新亞洲紀錄。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕亞洲擲標槍紀錄保持人鄭兆村，曾在世大運擲出91.36公尺的個人最佳成績，並打破亞洲紀錄，不過他在今年的全運會中僅有78.62公尺的表現，成績有著不小的落差，昨天他特別在Instagram上為今年的表現做總結，解釋今年的起起伏伏。

鄭兆村寫到，去年五月他的右膝半月板受傷，儘管經過4個月的復健仍不見好轉，終於在9月接受內視鏡手術，休養5個月後才重回田徑場上競技。

不過鄭兆村說傷癒復出後的首戰，他在青年盃只擲出73.46公尺的成績，一度懷疑自己是否無法重回顛峰，直到4月連3場繳出80公尺的佳績，並打破個人生涯新高紀錄，連自己都感到相當不可思議。

但接下來3個月，鄭兆村再度陷入低潮，無法再找回好手感，直到世大運才擲出震驚全亞洲的91.36公尺，達到自己最想要的技術和結果。

不過全運會只有78.62的成績，對此，鄭兆村解釋，在世大運結束後，身體狀況有著明顯下跌，他也說，會在冬季進行加強訓練，感謝所有人給他的支持與鼓勵，才能成就最好的他，幸好今年不是以傷告終，所以將有更多時間為明年的賽事做足準備。

鄭兆村今年成績：

Game1 73m46

Game2 84m77

Game3 84m72

Game4 86m92

Game5 79m93

Game6 79m87

Game7 79m42

Game8 80m03

Game9 77m87

Game10 91m36

Game11 78m62